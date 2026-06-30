Россия может вернуть бензин стандарта "Евро-2" из-за топливного кризиса

Правительство России рассматривает возможность временно разрешить производство и продажу бензина и дизельного топлива экологических классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4", которые были запрещены в стране более десяти лет назад. Об этом сообщает dw.com со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Согласно документу, смягченные требования могут действовать до июля 2027 года. Кроме того, власти планируют снять ограничения на импорт топлива, не соответствующего действующим экологическим стандартам Евразийского экономического союза.

Причиной такого решения стал усиливающийся дефицит топлива. По данным российских СМИ, проблемы с обеспечением бензином затронули десятки регионов страны.

До настоящего времени в России действовал стандарт "Евро-5", который предусматривает минимальное содержание серы и других вредных веществ. Если изменения будут приняты, на рынок сможет вернуться топливо более низкого экологического класса, содержащее значительно больше серы и бензола.

По словам директора по коммуникациям аналитической компании NEFT Research Дмитрия Прокофьева, снижение требований позволит быстрее производить бензин за счет использования менее глубокой переработки нефти и загрузки предприятий, которые не способны выпускать топливо более высокого качества.

Однако эксперт предупреждает, что использование бензина стандарта "Евро-2" может негативно сказаться на работе современных автомобилей, хотя для части старых машин такое топливо остается допустимым.

По данным Reuters, производство бензина в России снизилось примерно на 25% по сравнению с июнем прошлого года – до 85 тыс. тонн в сутки, тогда как летнее потребление оценивается примерно в 110 тыс. тонн.

По информации российских источников, ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах страны, а перебои с поставками фиксировались более чем в 80 субъектах.

Что в Казахстане

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что Россия сократила поставки авиационного топлива в Казахстан: вместо запланированных 300 тыс. тонн республика получила 186 тыс. тонн.

В связи с этим Казахстан начал искать альтернативных поставщиков авиакеросина, рассматривая поставки из Китая, Азербайджана и Туркменистана. Одновременно правительство прорабатывает возможность временного обнуления импортных пошлин на бензин, дизельное и авиационное топливо из третьих стран.

При этом власти подчеркивают, что внутренний рынок Казахстана полностью обеспечен горюче-смазочными материалами. По данным Министерства энергетики, запасы бензина и дизельного топлива превышают месячную потребность страны, а дефицита ГСМ не наблюдается.