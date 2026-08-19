Россия начала поставлять Ирану боеприпасы через Каспийское море

Россия начала поставлять Ирану взрывчатые вещества, боеприпасы и компоненты для беспилотников, чтобы помочь Тегерану восстановить запасы вооружений после ударов США и Израиля. Об этом сообщает NBC со ссылкой на документ правительства одной из европейских стран. Подлинность документа подтвердил неназванный европейский чиновник.

По данным NBC, грузы доставляются по Каспийскому морю, что позволяет перевозить их между российскими и иранскими портами, минуя маршруты, которые сложнее контролировать США и Израилю. Поставки, как утверждается, продолжились даже после израильских ударов по портовому комплексу Бандар-Анзали на севере Ирана. По данным европейской стороны, он мог использоваться для транзита вооружений между двумя странами.

В NBC считают, что новые поставки свидетельствуют об углублении военного сотрудничества Москвы и Тегерана. Ранее Иран, в свою очередь, помогал России. В первые годы полномасштабной войны против Украины Тегеран поставлял Москве ударные беспилотники Shahed и технологии их производства. В марте 2026 года Financial Times со ссылкой на западные разведывательные источники сообщала, что Россия начала поставлять Ирану беспилотники, а также передавала спутниковые снимки и разведданные, которые могли использоваться для ударов по американским позициям на Ближнем Востоке.