Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал судьбу трёх теплоэлектроцентралей, которые изначально планировалось строить в Казахстане при участии российской компании "Интер-Рао". Речь идет о ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Скляра, "Интер-Рао" должна была получить экспортное финансирование. Это международная практика, при которой компания получает заем на льготных условиях под поставку оборудования в другую страну. Однако российской стороне не удалось обеспечить это финансирование, поэтому было принято решение строить станции самостоятельно.

"Вчера в СМИ уже проходила информация, начали активную фазу строительства Кокшетауской ТЭЦ. Заказчиком выступает компания "Самрук Энерго". То же самое и будет со станциями в Семее и Усть-Каменогорске. Если мы получим предложение от российских коллег по финансированию, то "Самрук Энерго" может выбрать их в партнеры, здесь никаких препятствий не будет", – отметил Скляр на брифинге.

Он подчеркнул, что станции будут строиться с расчетом на работу в условиях рыночной модели мощности, без дотаций. Цель – удержать тарифы на приемлемом уровне.

На вопрос о стоимости объектов Скляр ответил, что проектно-сметная документация еще дорабатывается, но ориентировочная стоимость строительства составляет от 2 до 2,5 миллиона долларов США за 1 гигаватт мощности. Эти данные, по его словам, можно найти и в открытых источниках.

Напомним, в 2023 году на открытии Форума межрегионального сотрудничества заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин впервые заявил о намерении российской стороны построить в Казахстане три ТЭЦ.