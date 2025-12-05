В Российской Федерации отменена повышенная ставка подоходного налога в размере 30%, которая применялась к трудовым доходам граждан стран ЕАЭС и действовала в случае, если работник не набирал статус налогового резидента по итогам года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли и интеграции.

Решение устраняет барьер, ранее признанный Евразийской экономической комиссией, и выравнивает условия труда в рамках союза.

По российскому налоговому законодательству существуют две базовые ставки НДФЛ: от 13% до 22% для налоговых резидентов и 30% для нерезидентов. До изменений граждане ЕАЭС, работающие в России, с первого дня труда облагались по ставке 13%, однако к концу года для них выполнялся перерасчёт. Если человек находился на территории РФ менее 183 дней и не становился налоговым резидентом, ставка автоматически повышалась до 30%.

Такая практика создавалa сложности для трудящихся мигрантов из стран ЕАЭС — возникали переплаты, нарушался принцип равных условий, закреплённый в Договоре о Евразийском экономическом союзе, а работодатели сталкивались с дополнительными административными рисками.

В июне текущего года Коллегия ЕЭК официально признала перерасчёт по повышенной ставке налоговым барьером и направила российской стороне уведомление о необходимости его устранения. После обсуждений и регуляторных процедур 28 ноября в России был принят закон, который меняет порядок налогообложения для граждан ЕАЭС.

Согласно нововведениям, трудовые доходы граждан стран-членов ЕАЭС будут облагаться по тем же ставкам, что и доходы граждан России — от 13% до 22%, без последующего перерасчёта по итогам года. Это означает полное исключение применения ставки 30% к работникам из стран союза. Новые нормы вступят в силу с 2026 года.

Для сравнения, в Казахстане ставка индивидуального подоходного налога для наёмных работников фиксирована на уровне 10% и применяется одинаково к резидентам и нерезидентам, вне зависимости от срока их пребывания в стране.