В ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию подписан Совместный план действий по ввозу и адаптации амурских тигров в Казахстане ,передает BAQ.KZ.

Документ закрепляет договорённости по восстановлению тигра в Центральной Азии — уникального проекта, не имеющего аналогов в регионе.

Соглашение было подписано Министрами экологии и природных ресурсов двух стран — Ерланом Нысанбаевым и Александром Козловым. В рамках плана Россия безвозмездно передаст Казахстану четырёх амурских тигров — двух самцов и двух самок. Животные будут доставлены в Государственный природный резерват "Иле-Балхаш", где начнётся их адаптация к новой среде.

Идея возвращения тигра в Казахстан имеет как научное, так и историческое обоснование. В 2009 году международная группа биологов провела генетические исследования, которые подтвердили близость ДНК вымершего туранского тигра и современного амурского. Это открытие стало отправной точкой для подготовки проекта по восстановлению утраченной популяции на территории страны.

Российская сторона обеспечит ветеринарную подготовку животных и их транспортировку, казахстанская — встречу, размещение в резервате и постоянный мониторинг. Проект реализуется при поддержке WWF и Программы развития ООН, что позволяет объединить усилия международных и государственных организаций.

Резерват "Иле-Балхаш", созданный в 2018 году, уже принимает первых амурских тигров, прибывших ранее из Нидерландов. Успешная реализация нового плана позволит Казахстану стать одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исторического обитания, и станет значимым шагом для сохранения биоразнообразия Центральной Азии.