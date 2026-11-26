Российская госкорпорация «Росатом» рассматривает пять вариантов атомной электростанции, которая будет работать на поверхности Луны. Определиться с конструкцией установки планируют в 2027 году, а запустить ее – в середине 2030-х годов, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Страну Росатом».

Мощность будущей электростанции составит до 10 киловатт. Сейчас специалисты изучают разные способы получения электричества – от прямого преобразования ядерной энергии до использования турбинных установок.

«И мы должны в следующем году выбрать облик и запустить эту работу», – заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Зачем на Луне нужна АЭС

Электростанция должна обеспечивать энергией объекты Международной научной лунной станции, луноходы и научные обсерватории.

В декабре 2025 года «Роскосмос» заключил государственный контракт с НПО имени Лавочкина на создание лунной электростанции к 2036 году. Проект предусматривает разработку космических аппаратов, проведение наземных и летных испытаний, а также развертывание инфраструктуры непосредственно на Луне.

Параллельно специалисты «Росатома» разрабатывают ядерный двигатель мегаваттного класса для космического тягача. Его планируют использовать для транспортировки тяжелых грузов и полетов в дальний космос.