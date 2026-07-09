Россия полностью запретила экспорт дизеля до конца июля

Россия ужесточила ограничения на вывоз топлива. С 8 по 31 июля правительство соседней страны полностью запретило экспорт дизельного топлива, а также судового топлива и газойлей, включая поставки со стороны производителей. Решение принято на фоне продолжающегося топливного кризиса в стране.

Как сообщили в правительстве РФ, ограничения введены для стабилизации внутреннего рынка топлива. Ранее запрет на экспорт не распространялся на производителей нефтепродуктов, однако теперь исключение отменено. При этом ограничения не коснутся поставок, осуществляемых в рамках международных межправительственных соглашений.

О введении новых мер сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным. По его словам, власти уже увеличили загрузку нефтеперерабатывающих заводов до максимума, направили на рынок накопленные запасы топлива, сократили сроки ремонтов НПЗ и привлекли мощности малых перерабатывающих предприятий. Кроме того, с июля Россия начала импортировать нефтепродукты из-за рубежа.

Несмотря на это, Новак признал, что ситуация на топливном рынке остается непростой. По его данным, спрос на бензин и дизель по сравнению с прошлым годом вырос примерно на треть. Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Российские власти связывают его с атаками на объекты топливно-энергетического комплекса и нефтеперерабатывающие заводы. По данным российских СМИ, ограничения на продажу бензина и дизеля уже затронули около 60 регионов.

В ряде субъектов введены лимиты на отпуск топлива, а на некоторых автозаправочных станциях образуются очереди или временно прекращаются продажи. На фоне кризиса российские власти также разрешили до конца 2026 года использовать топливо экологического стандарта «Евро-3» и начали закупать нефтепродукты за рубежом. По данным Reuters, Россия уже получает бензин из Индии, а также ведет переговоры о поставках с рядом других стран, включая Казахстан.