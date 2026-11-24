С 2000 по 2025 год площадь нетронутых лесных территорий в России сократилась на 53 млн гектаров, или 530 тысяч квадратных километров. Это больше площади Испании и самая большая потеря по площади среди стран мира. Такие данные приводит Институт мировых ресурсов по итогам исследования спутниковых снимков.

На втором месте оказалась Бразилия, потерявшая 33 млн гектаров нетронутых лесных территорий. На третьем Канада с 29 млн гектаров. При этом в этих трех странах сосредоточено более 65% всех сохранившихся на планете малонарушенных лесных массивов.

Исследователи относят к таким территориям крупные природные массивы площадью не менее 50 тысяч гектаров, где отсутствуют заметные следы масштабной хозяйственной деятельности человека. Учитываются и другие параметры, включая непрерывность и ширину лесных участков.

При этом потеря статуса нетронутой территории не означает, что все деревья были вырублены. Лесной массив может утратить его после строительства дорог и трубопроводов, добычи полезных ископаемых или пожаров. Из-за этого большие природные территории распадаются на отдельные участки.

Главной причиной сокращения нетронутых лесных массивов в последние годы стали пожары, связанные с деятельностью человека. В 2020–2025 годах на них пришлось почти 40% общемировых потерь против 21% в 2000–2013 годах.

Около 20% сокращения за последние годы пришлось на лесозаготовки. Доля потерь, связанных с добычей полезных ископаемых, бурением и разведкой месторождений, выросла с 12% в начале 2000-х почти до 19%. Наибольший рост влияния этих работ исследователи зафиксировали в России, связывая его с расширением добычи нефти и газа в Восточной Сибири.

Сокращение нетронутых лесных территорий ускоряется и в глобальном масштабе. В 2000–2013 годах планета ежегодно теряла в среднем 7,1 млн гектаров таких массивов, а в 2014–2025 годах уже 9,4 млн гектаров.

Всего за 25 лет площадь нетронутых лесных территорий на Земле уменьшилась на 15%, или 195 млн гектаров.

Ученые предупреждают, что восстановить первоначальную целостность таких массивов крайне сложно. Даже после восстановления растительности нарушенные природные связи и условия обитания животных могут не вернуться к прежнему состоянию.