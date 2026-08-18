Россия расширяет цифровой контроль за иностранцами: в списке есть казахстанцы

Россия расширяет использование мобильного приложения «Амина» для иностранных граждан. С 1 сентября 2026 года его установка станет обязательной для новых категорий иностранцев, прибывающих в Московский регион в безвизовом порядке.

Приложение используется для цифрового миграционного учёта. Через него иностранцы должны сообщать МВД России сведения о месте фактического проживания и информировать об его изменении. По данным МВД РФ, с 1 сентября требование будет распространяться на совершеннолетних иностранцев, которые приезжают в Москву и Московскую область без визы с нерабочими целями и находятся там более 90 дней. В частности, речь идёт о студентах, обучающихся в образовательных организациях Москвы и Московской области, а также о членах семей иностранных граждан, находящихся в регионе в связи с трудовой деятельностью.

Таким образом, новые правила затронут в том числе совершеннолетних граждан Казахстана, поскольку между Казахстаном и Россией действует безвизовый режим. Если иностранный гражданин встал на миграционный учёт до 1 сентября, он сможет пользоваться им до окончания установленного срока. При необходимости продления или нового оформления учёт для участников эксперимента будет осуществляться через приложение «Амина».