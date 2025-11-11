Россия считает Казахстан своим особым партнером — Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, как идет подготовка к государственному визиту Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС. Он отметил особый статус Казахстана для РФ.
Казахстан — особый, привилегированный партнер России, очень важная для нас страна, государство. Мы, конечно, активно завершаем подготовку к государственному визиту президента Токаева в Россию, который начнется завтра, — указал Песков.
Государственный визит Токаева в Россию состоится 11–12 ноября. В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным лидеры обсудят вопросы стратегического партнерства, союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также ключевые темы региональной и глобальной повестки дня.
К подписанию во время визита подготовлены важные двусторонние документы, направленные на дальнейшее укрепление отношений и развитие казахстанско-российского сотрудничества.
