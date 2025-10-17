Россия сокращает срок пребывания иностранцев: казахстанские водители под угрозой штрафов
С 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения миграционного законодательства. Теперь иностранные граждане, включая казахстанцев, могут находиться в стране без регистрации не более 90 дней в течение календарного года — вне зависимости от количества въездов и выездов. Ранее срок составлял 180 дней, передает BAQ.KZ.
Нововведение распространяется в том числе на водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки.
В настоящее время российские власти рассматривают возможность смягчения правил для казахстанских перевозчиков. До принятия решения компаниям рекомендуется заранее проверять сроки пребывания своих водителей на территории РФ, чтобы избежать нарушений и возможных штрафов.
