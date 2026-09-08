Россия усиливает влияние на мировой рынок урана: какую роль играет Казахстан

Россия стремительно наращивает влияние на мировом рынке урана и к 2040 году может контролировать до 36% глобальной добычи. Для Казахстана, который занимает первое место в мире по производству урана, этот тренд имеет особое значение. По оценке аналитиков CSA, в 2024 году на российские месторождения приходилось около 5% мировой добычи. Однако с учётом зарубежных активов российских компаний доля Москвы уже приближалась к 25%.

При сохранении нынешних и запланированных проектов она может вырасти до 36% к 2040 году. Россия расширяет участие в урановых проектах за пределами страны. В числе таких направлений — Танзания и Намибия. В 2025 году Москва также договорилась с Нигером о расширении сотрудничества в урановой отрасли. Одновременно мировой спрос на уран растёт. Всё больше стран рассматривают атомную энергетику как источник стабильной электроэнергии, тогда как запуск новых урановых рудников требует крупных вложений и занимает годы.

В результате контроль над месторождениями становится важным элементом глобальной энергетической конкуренции. На этом фоне Казахстан играет ключевую роль. В 2025 году республика произвела около 25,8 тыс. тонн урана — примерно 40% мирового объёма. Страна остаётся мировым лидером по добыче с 2009 года. При этом российский «Росатом» уже присутствует в казахстанской урановой отрасли через Uranium One. Кроме того, российская госкорпорация получила право участвовать в строительстве первой АЭС Казахстана. В июне 2025 года «Росатом» был выбран лидером международного консорциума по реализации проекта с реакторами ВВЭР-1200.