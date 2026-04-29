Россия увеличила срок пребывания для водителей из стран СНГ и Грузии

Правительство Российской Федерации продлило до 180 суток срок временного пребывания в стране для профессиональных водителей из государств СНГ и Грузии, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее постановление подписано 27 апреля 2026 года премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Документ вступит в силу с 30 июня 2026 года.

Согласно постановлению, мера распространяется на граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, которые являются профессиональными водителями и осуществляют международные автомобильные перевозки.

Теперь такие иностранные граждане смогут находиться на территории России без визы до 180 суток суммарно в течение одного календарного года.

Для этого им необходимо подать заявление в установленном порядке с целью въезда и пребывания в Российской Федерации.

Ранее допустимый срок временного пребывания для этой категории иностранных граждан был меньше. Новое решение направлено на упрощение международных перевозок и регулирование кадровых вопросов в транспортной сфере России.