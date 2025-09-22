Сегодня, 22 сентября 2025 года, президент России Владимир Путин выступил с важным заявлением, касающимся стратегической безопасности, в начале оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.

Он подчеркнул: ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать, и в этом, по мнению главы государства, виноваты деструктивные шаги Запада.

"Хотел бы начать сегодня с вопроса, который имеет исключительно важное, принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности — она, к сожалению, продолжает деградировать..." — заявил президент.

Путин отметил, что в результате разрушительных действий западных стран были подорваны основы диалога между государствами, обладающими ядерным оружием, и демонтированы советско- и российско-американские соглашения по контролю над вооружениями. В частности, речь идёт о ракетно-ядерных и стратегических оборонительных вооружениях, которые ранее способствовали глобальной безопасности.

Президент также напомнил, что Россия неоднократно высказывала предостережения и инициативы по стабилизации ситуации, но не получила на них внятного отклика.

"Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы, ответить не на словах, а путём применения военно-технических мер" — подчеркнул Путин, приводя в пример отказ РФ от одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности.

Особое внимание президент уделил вопросу судьбы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года. Он напомнил, что в 2023 году реализация договора была приостановлена из-за "крайне враждебной политики Администрации Байдена", но обе стороны выразили готовность временно соблюдать его количественные ограничения.

"Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение..." — заявил глава государства.

Однако такое решение, подчеркнул он, будет жизнеспособным только при условии, что США не предпримут шагов, которые могли бы нарушить существующий баланс стратегических потенциалов.

"Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы ПРО США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе. Практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны" — отметил Путин.

Он подчеркнул, что российская инициатива по сохранению ограничений по СНВ может стать вкладом в создание условий для предметного стратегического диалога с США, при условии нормализации отношений и устранения противоречий в области безопасности.

В совещании приняли участие высокопоставленные чиновники, включая председателя правительства Михаила Мишустина, главу Совфеда Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, министра обороны Андрея Белоусова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также директоров ФСБ, СВР и других ведомств.