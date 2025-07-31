Россия ввела временный запрет на экспорт бензина. Как это отразится на Казахстане?
В Минэнерго прокомментировали возможные риски после введённого Россией запрета на экспорт бензина.
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Временный запрет на экспорт бензина, введённый Россией, не повлияет на поставки в Казахстан. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенжанов на пресс-конференции в правительстве, передаёт BAQ.KZ.
По словам министра, подобная ситуация повторяется ежегодно и регулируется действующими соглашениями.
"Это происходит уже третий год подряд. Российская Федерация вводит ограничения именно на бензины марок АИ-92 и АИ-95. Однако на страны, подписавшие соответствующие межправительственные соглашения и дополнительные документы к ним — в том числе индикативные балансы, — данные ограничения не распространяются", — отметил глава ведомства.
Министр также подчеркнул, что Казахстан полностью обеспечивает внутренний рынок и даже осуществляет экспорт топлива.
"В этом году мы экспортировали около 70 тысяч тонн бензина. Это говорит о том, что на сегодняшний день перебоев с поставками и производством бензинов марок 92 и 95 у нас нет — и не предвидится в будущем", — заверил он.
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