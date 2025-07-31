Временный запрет на экспорт бензина, введённый Россией, не повлияет на поставки в Казахстан. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенжанов на пресс-конференции в правительстве, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, подобная ситуация повторяется ежегодно и регулируется действующими соглашениями.

"Это происходит уже третий год подряд. Российская Федерация вводит ограничения именно на бензины марок АИ-92 и АИ-95. Однако на страны, подписавшие соответствующие межправительственные соглашения и дополнительные документы к ним — в том числе индикативные балансы, — данные ограничения не распространяются", — отметил глава ведомства.

Министр также подчеркнул, что Казахстан полностью обеспечивает внутренний рынок и даже осуществляет экспорт топлива.