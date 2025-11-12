Программу визита Президента Казахстана в Россию продолжил государственный прием от имени Президента Владимира Путина в Грановитой палате Кремля, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев в своей речи подчеркнул, что общая история Казахстана и России лучше любых слов доказывает силу единства.