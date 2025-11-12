  • 12 Ноября, 21:07

Россия является для Казахстана Богом данным соседом — Токаев

Программу визита Президента Казахстана в Россию продолжил государственный прием от имени Президента Владимира Путина в Грановитой палате Кремля, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев в своей речи подчеркнул, что общая история Казахстана и России лучше любых слов доказывает силу единства.

"В трудные годы мы стояли рядом, поддерживая друг друга. Вместе выдержали испытания, вместе одержали Великую Победу – ту, которую и сегодня бережно и свято несем в своих сердцах. Мудрость многих веков хранит казахское изречение "Құдай қосқан көрші", что в переводе означает "Богом данный сосед", кем Россия является для Казахстана", – сказал Глава государства.

