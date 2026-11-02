Россия запретила поставки томатов от 54 туркменских производителей
2 Ноября 2026, 15:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
2 Ноября 2026, 15:072 Ноября 2026, 15:07
138Фото: Из открытых источников
Не менее 54 туркменских поставщиков томатов лишились возможности экспортировать свою продукцию в Россию в нынешнем сезоне. Ограничения Россельхознадзора связаны с неоднократным выявлением в овощах карантинных вредителей и опасных вирусов, сообщает turkmen.news
Отмечается, что в продукции туркменских производителей обнаруживали южноамериканскую томатную моль, вирус коричневой морщинистости плодов томата и западного цветочного трипса.
Первые ограничения были введены весной и начали действовать с 7 апреля. Тогда в список попали 19 поставщиков, включая компанию «ХО ЙИГИТ». Запрет будет сохраняться до тех пор, пока Россельхознадзор не подтвердит соответствие их продукции установленным требованиям.
Самое читаемое
- В Алматы демонтируют центральную полосу BRT на проспекте Райымбека
- Египет ужесточил въезд для туристов из стран Центральной Азии, кроме Казахстана
- 72% казахстанской пшеницы относится к третьему классу: как это повлияет на экспорт?
- В Шымкенте полностью открыли новый путепровод через железную дорогу на улице Тиленшина
- Более 23 тысяч пенсионеров Астаны посещают Центр активного долголетия