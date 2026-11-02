Россия запретила поставки томатов от 54 туркменских производителей

Не менее 54 туркменских поставщиков томатов лишились возможности экспортировать свою продукцию в Россию в нынешнем сезоне. Ограничения Россельхознадзора связаны с неоднократным выявлением в овощах карантинных вредителей и опасных вирусов, сообщает turkmen.news

Отмечается, что в продукции туркменских производителей обнаруживали южноамериканскую томатную моль, вирус коричневой морщинистости плодов томата и западного цветочного трипса.

Первые ограничения были введены весной и начали действовать с 7 апреля. Тогда в список попали 19 поставщиков, включая компанию «ХО ЙИГИТ». Запрет будет сохраняться до тех пор, пока Россельхознадзор не подтвердит соответствие их продукции установленным требованиям.