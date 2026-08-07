Россияне начали массово снимать наличные: что происходит с банками

Россияне все чаще снимают деньги со счетов и хранят их наличными. Только за июль объем наличных в обращении вырос на 643,4 млрд рублей, а с начала года — более чем на 2 трлн рублей, следует из данных Банка России. Эксперты связывают этот тренд сразу с несколькими причинами. Одна из главных — регулярные отключения мобильного интернета, из-за которых в некоторых регионах возникают проблемы с оплатой картами и QR-кодами.

Многие предпочитают носить с собой наличные или вовсе держать дома небольшой денежный запас. На спрос также повлияли сезон отпусков и изменения в налоговом законодательстве. С 2026 года услуги эквайринга облагаются НДС, из-за чего прием безналичных платежей стал дороже для бизнеса. В результате часть предпринимателей стала чаще рассчитываться наличными. Одновременно СМИ сообщают о рекордной с конца 2025 года нехватке ликвидности у российских банков.

По оценкам аналитиков, массовый уход денег в наличные сокращает объем средств на счетах, которыми банки могут распоряжаться. Чтобы привлечь деньги клиентов, некоторые крупные игроки уже начали повышать ставки по краткосрочным вкладам. Эксперты считают, что спрос на наличные останется высоким и осенью. По некоторым прогнозам, ежемесячный прирост наличных в обращении может достигать 650–700 млрд рублей, что станет дополнительным испытанием для банковской системы.