Российские автомобили чаще других ездят по платным трассам Казахстана

С начала 2026 года на платных участках республиканских трасс Казахстана зарегистрировали более 503 тыс. автомобилей с иностранными номерами, передает BAQ.KZ со ссылкой на «ҚазАвтоЖол».

Чаще всего казахстанскими дорогами пользовались автомобили из России – около 209 тыс. Далее идут Кыргызстан – 98,6 тыс. и Узбекистан – 97,1 тыс. Еще почти 24 тыс. машин приехали из Китая.

Особенно заметно вырос поток китайского транспорта. Если за 2025 год на платных дорогах зафиксировали 11,6 тыс. автомобилей из КНР, то в 2026 году – уже 23,7 тыс., то есть примерно вдвое больше.

Всего система платных дорог зарегистрировала 23,6 млн проездов автомобилей с иностранными номерами. Здесь лидирует транспорт из Узбекистана – 7,4 млн фиксаций. На машины из России пришлось 6,1 млн проездов, из Кыргызстана – 3,9 млн.

Важно, что речь идет именно о количестве проездов: один и тот же автомобиль мог пользоваться платными участками многократно.

По казахстанским трассам также ездят автомобили из Турции, Беларуси, Грузии, Армении, Монголии, Польши, Литвы, Южной Кореи и других стран.

В «ҚазАвтоЖоле» отмечают, что рост международного автопотока влияет не только на транзит, но и на развитие придорожного сервиса, логистики и торговли вдоль основных транспортных маршрутов страны.