Собачьи упряжки против флотов России и Китая: Трамп высмеял безопасность Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь вернулся к одной из самых резонансных тем своей внешнеполитической риторики — Гренландии. По его словам, остров имеет критическое значение для национальной безопасности США, однако Дания, которой формально принадлежит территория, "не справляется с обеспечением безопасности" в регионе, передает BAQ.kz.

Выступая перед журналистами в самолете, Трамп заявил, что Гренландия якобы "буквально покрыта" российскими и китайскими кораблями. В этих условиях, по его мнению, США должны взять на себя ключевую роль в обеспечении безопасности острова.

"Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности. Она настолько стратегически важна. Прямо сейчас Гренландия буквально покрыта российскими и китайскими кораблями повсюду", — заявил Трамп.

Он также резко высказался в адрес Копенгагена, подчеркнув, что Дания не предпринимает достаточных мер для защиты региона.

"Знаете, что Дания недавно сделала, чтобы усилить безопасность в Гренландии? Они добавили ещё одни собачьи упряжки. Это правда. Они сочли, что это отличный шаг", — иронично отметил американский президент.

На вопрос журналиста о возможных основаниях для обращения США к Гренландии Трамп ушёл от прямого ответа, однако вновь подчеркнул стратегическую значимость острова.

"Я не хочу сейчас говорить о Гренландии. Я просто скажу вот что: нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности. И Европейский союз тоже нужно, чтобы она была у нас — и они это знают".

