Российские ученые научились производить бензин и дизель из пластиковых отходов
29 Октября 2026, 14:05
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29 Октября 2026, 14:0529 Октября 2026, 14:05
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Томские химики разработали технологию получения бензина и дизельного топлива из пластиковых отходов. Как сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», переработка происходит в результате химической реакции при нагревании до 475 °C.
По данным разработчиков, технология позволяет практически полностью исключить образование отходов. Еще одно преимущество получаемого сырья — отсутствие серы, что снижает риск выбросов серосодержащих загрязнителей в атмосферу.
Таким образом, пластиковый мусор может стать альтернативным источником топлива для автомобилей.
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