Российские ученые научились производить бензин и дизель из пластиковых отходов

Томские химики разработали технологию получения бензина и дизельного топлива из пластиковых отходов. Как сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», переработка происходит в результате химической реакции при нагревании до 475 °C.

По данным разработчиков, технология позволяет практически полностью исключить образование отходов. Еще одно преимущество получаемого сырья — отсутствие серы, что снижает риск выбросов серосодержащих загрязнителей в атмосферу.

Таким образом, пластиковый мусор может стать альтернативным источником топлива для автомобилей.