Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
Стримеры вступили в словесный конфликт с казахстанскими зрителями и использовали нецензурные выражения.
В Алматы граждане России — известные стримеры Анар Абдуллаев и Ренат Пашаев — были привлечены к административной ответственности и арестованы на 15 суток, передаёт BAQ.KZ.
Инцидент произошёл во время прямого эфира, когда стримеры вступили в словесный конфликт с казахстанскими зрителями и использовали нецензурные выражения в общественном пространстве. В соответствии с законодательством Казахстана интернет также считается общественным местом, а подобные действия квалифицируются как правонарушение и могут повлечь штраф либо административный арест.
По данным департамента полиции города Алматы, материалы по факту нарушения были направлены в специализированный межрайонный административный суд. Решением суда оба стримера признаны виновными, каждому назначено административное наказание в виде 15 суток ареста.
Представители полиции подчеркнули, что интернет-пространство не является зоной вне закона, и призвали блогеров, независимо от гражданства, соблюдать общественный порядок и нормы взаимного уважения при публичных выступлениях.
