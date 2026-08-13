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Российский артист записал обращение к казахстанцам после скандала с фейковым видео

13 Августа 2026, 12:10
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кадры видео Instagram/tarzan__official 13 Августа 2026, 12:10
13 Августа 2026, 12:10
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Фото: кадры видео Instagram/tarzan__official

Российский актер и артист Сергей Глушко, известный под сценическим именем Тарзан, выступил с обращением к жителям Казахстана после появления в интернете ролика, в котором он якобы негативно высказывается о стране.

По словам артиста, в последние дни он начал получать угрозы и не сразу понял, с чем это связано. Позже выяснилось, что в сети распространяется видео, где с помощью искусственного интеллекта ему приписали слова, которых он никогда не говорил.

«Недавно на YouTube разместили фейк. С помощью ИИ в мои уста вложили провокационный контент, чтобы поссорить нас с Казахстаном. Ничего подобного я не говорил. Это видео взято из моего Instagram от 15 августа 2021 года, где я рассказываю о своем художественном образовании. Будьте внимательны и проверяйте информацию. Я прощаю тех, кто писал мне гадости», – заявил Тарзан.

Артист подчеркнул, что уважительно относится к Казахстану и попросил пользователей не доверять подобным публикациям без проверки источников.

 
 
 
 
 
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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan__official)

Глушко призвал аудиторию сохранять критическое мышление и внимательнее относиться к информации, распространяемой в интернете.

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