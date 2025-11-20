Проблема газификации в Зайсанском районе остаётся одной из самых острых для местных жителей. Люди регулярно поднимают вопрос, почему часть сёл до сих пор не подключена к газу. На брифинге в СЦК аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов объяснил текущую ситуацию и озвучил планы по её решению, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам акима, в районе функционирует месторождение Сарыбулак, мощности которого сейчас хватает для обеспечения газом города Зайсан и девяти сёл. Для оставшихся восьми населённых пунктов готовится проектно-сметная документация.

При этом существуют ограничения: по прогнозам, запасов газа на Сарыбулаке хватит лишь примерно на семь лет. В связи с этим Тарбагатайская нефтегазовая компания ведёт геологоразведку на дополнительных участках.

Сактаганов подчеркнул, что ключевым элементом долгосрочного решения станет магистральный газопровод "Картал–Зайсан". В перспективе он позволит подключить к газу Павлодарскую, Абайскую и Восточно-Казахстанскую области.

"В рамках проекта рассматривается возможность подтянуть газ из ближайших российских источников. Работа в этом направлении уже начата", – отметил аким ВКО.

По его словам, это позволит обеспечить надёжный и стабильный ресурс для дальнейшей газификации региона.