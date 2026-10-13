Российский хоккейный клуб сыграет сезон в казахстанской форме

Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» из российского Барнаула в сезоне 2026/2027 выступает в форме, которую сшили в Восточном Казахстане. Усть-Каменогорское предприятие «Альприма» заключило официальный экспортный контракт и вышло на российский рынок профессиональной хоккейной экипировки.

Руководитель предприятия Андрей Дегунков считает, что для производителя это больше чем обычный заказ. Это проверка на новом рынке, где к хоккейной форме предъявляют особые требования, от качества ткани и пошива до веса, посадки и того, насколько в ней удобно играть.

От борцовских трико до хоккейных джерси

Предприятие работает в Усть-Каменогорске почти 15 лет и шьет спортивную форму для команд.

За эти годы здесь одевали хоккеистов, волейболистов, баскетболистов, легкоатлетов и борцов. Форму из Усть-Каменогорска носили тяжелоатлеты сборной Казахстана на Олимпийских играх в Токио, а хоккейный клуб «Кулагер» выступал в ней в национальных соревнованиях.

Главные критики это игроки

На предприятии говорят, что больше всего ценят отзывы самих спортсменов. Хоккеистов волнует не только то, как форма выглядит, но прежде всего насколько она легкая, удобная и хорошо сидит. Именно по этим ощущениям в предприятии судят о качестве своей работы.

Путь производителя типичен для регионального бизнеса. Сначала небольшие партии, потом новые технологии, работа с казахстанскими командами, а затем выход за пределы страны.