Российский IT-специалист пропал в Таиланде после обращения в полицию
Ранее у мужчины были проблемы со здоровьем, из-за которых он длительное время не работал.
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В Таиланде ведутся поиски 43-летнего гражданина России, который перестал выходить на связь после обращения в местную полицию. Об исчезновении мужчины сообщают российские СМИ со ссылкой на родственников.
По имеющимся данным, россиянин приехал в Таиланд на длительный отдых и планировал провести в стране около двух месяцев. Во время пребывания на острове Панган он, предположительно, лишился личных вещей и денежных средств.
После произошедшего мужчина отправился в сторону Бангкока и обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже. В отделении полиции ему разрешили связаться с матерью и сообщить о случившемся.
Как рассказала женщина, после разговора сыну оплатили поездку на такси до посольства России. Однако до дипломатического представительства он, предположительно, не добрался. С того момента связь с ним прервалась.
По словам матери, ранее у мужчины были проблемы со здоровьем, из-за которых он длительное время не работал. При этом женщина подчеркнула, что не связывает исчезновение сына с употреблением запрещенных веществ.
В настоящее время местонахождение россиянина остается неизвестным. Обстоятельства его исчезновения выясняются.
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