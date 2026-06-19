Российский IT-специалист пропал в Таиланде после обращения в полицию

В Таиланде ведутся поиски 43-летнего гражданина России, который перестал выходить на связь после обращения в местную полицию. Об исчезновении мужчины сообщают российские СМИ со ссылкой на родственников.

По имеющимся данным, россиянин приехал в Таиланд на длительный отдых и планировал провести в стране около двух месяцев. Во время пребывания на острове Панган он, предположительно, лишился личных вещей и денежных средств.

После произошедшего мужчина отправился в сторону Бангкока и обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже. В отделении полиции ему разрешили связаться с матерью и сообщить о случившемся.

Как рассказала женщина, после разговора сыну оплатили поездку на такси до посольства России. Однако до дипломатического представительства он, предположительно, не добрался. С того момента связь с ним прервалась.

По словам матери, ранее у мужчины были проблемы со здоровьем, из-за которых он длительное время не работал. При этом женщина подчеркнула, что не связывает исчезновение сына с употреблением запрещенных веществ.

В настоящее время местонахождение россиянина остается неизвестным. Обстоятельства его исчезновения выясняются.