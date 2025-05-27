Boeing-777 российской авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший рейсом из Екатеринбурга в Сочи, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Актобе. Причиной стал резкий ухудшение самочувствия одной из пассажирок, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, после посадки к воздушному судну оперативно прибыли службы экстренного реагирования и медицинская бригада. Однако, несмотря на все усилия, спасти пассажирку не удалось — 42-летняя женщина скончалась до приземления.

На борту находились 564 человека. Экипаж принял решение изменить маршрут и экстренно посадить самолёт в ближайшем аэропорту.

"Аэропорт Актобе выражает соболезнования родным и близким погибшей пассажирки. Мы благодарим экипаж воздушного судна за профессиональные действия и слаженное взаимодействие с наземными службами", — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются.