Рост доходов и снижение инфляции: Бектенов раскрыл программу экономических мер
Правительство Казахстана совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка подготовило Программу совместных действий на 2026–2028 годы, передаёт BAQ.KZ.
Документ разработан во исполнение поручений Президента, озвученных в Послании народу Казахстана, и направлен на макроэкономическую стабилизацию и повышение благосостояния населения.
"Глава государства поручил Правительству совместно с Нацбанком и АРРФР разработать Программу совместных действий", — подчеркнул Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства.
По информации Минэкономики, программа охватывает ключевые направления развития экономики: поддержку доходов населения, обеспечение качественного роста, стимулирование несырьевого экспорта, цифровизацию экономики и развитие искусственного интеллекта, совершенствование инвестиционной и тарифной политики, меры по снижению инфляции и сокращению доли государства в экономике.
Документ также включает блоки по денежно-кредитной политике, развитию финансового сектора и регулированию цен, что позволит комплексно укрепить экономическую стабильность страны.
"Программа совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по финансовому регулированию направлена на решение ключевых задач социально-экономического развития страны на ближайшие три года. Повышение уровня жизни и благосостояния населения будет обеспечиваться за счет качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции", — отметил Олжас Бектенов.
"Планируется запустить новый инвестиционный цикл, кардинально снизить барьеры для ведения бизнеса и долю участия государства в экономике, а также реализовать новые меры по содействию занятости и повышению адресности социальной поддержки. Особое внимание будет уделено снижению инфляции, проведению сбалансированной тарифной политики, увеличению экспорта и снижению импортозависимости", — подчеркнул Олжас Бектенов.
