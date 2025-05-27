По предварительным данным Бюро национальной статистики, реальный ВВП Казахстана за январь–апрель 2025 года вырос на 6%. Это выше, чем за аналогичный период 2024 года (3,4%), и заметнее, чем в первом квартале текущего года (5,6%). Таким образом, динамика роста усиливается третий месяц подряд: 3,8% в январе, 5,4% — по итогам двух месяцев, 5,6% — по итогам трёх, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщают аналитики ranking.kz, такой результат обеспечен одновременным ростом производства товаров и расширением сферы услуг. Производственный сектор прибавил 7,5%, при этом промышленность увеличилась на 6,4%, а строительство — на 16,2%. В обрабатывающей промышленности рост составил 7,2%, что обусловлено увеличением выпуска продукции в нефтепереработке, металлургии, машиностроении и пищевой промышленности.

Существенный вклад в рост ВВП внесла горнодобывающая отрасль: её рост ускорился до 7,1% благодаря увеличению добычи нефти, угля и металлических руд. В строительстве были реализованы крупные инфраструктурные и промышленные проекты, включая завод KIA, мост через Иртыш и биофармацевтический завод в Жамбылской области.

Сфера услуг также показала положительную динамику: рост составил 5,3%, в том числе 7% — в торговле и 22,4% — в транспорте. Основным драйвером транспортной отрасли стал рост грузоперевозок по сети АО "НК "Қазақстан темір жолы", обеспечившей 65% грузооборота страны.

Дополнительную поддержку экономике оказывает государственное финансирование через холдинг "Байтерек": в 2025 году объём льготного кредитования составит 8 трлн тенге, что может прибавить до 1,3 процентного пункта к росту ВВП. Средства направляются на поддержку МСБ, жилищное строительство и реализацию национальных проектов.

Эксперты называют текущую динамику важным сигналом: диверсификация экономики, о которой в Казахстане говорят более десяти лет, начала реализовываться на практике. Вместе с тем аналитики подчёркивают необходимость дальнейших инвестиций в логистику, экспортную инфраструктуру и развитие несырьевых секторов, чтобы закрепить достигнутый темп роста.