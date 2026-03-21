Рост экономики страны составил 6,5% - Токаев
Объем валового внутреннего продукта достиг 306 млрд долларов.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил социально-экономические достижения Казахстана, передает BAQ.KZ.
«Несмотря на вызовы, преодолевая все трудности, мы уверенно движемся вперед.
В прошлом году рост экономики страны составил 6,5%. Объем валового внутреннего продукта достиг 306 млрд долларов, при этом показатель на душу населения впервые преодолел отметку в 15 тысяч долларов. Это рекордный показатель для стран СНГ.
Золотовалютные резервы страны оцениваются в 74 млрд долларов. Текущие показатели стали беспрецедентными за всю историю нашей Независимости.
На Казахстан приходится 69% чистых иностранных инвестиций, привлеченных в страны Центральной Азии.Сегодня вклад малого и среднего бизнеса в национальную экономику составляет 40%. Средняя продолжительность жизни казахстанцев достигла 75,9 года.
В этом году Казахстан войдет в топ-50 крупнейших экономик мира. Согласно данным МВФ, ожидается, что наша страна войдет в число 25 государств мира, вносящих наибольший вклад в развитие глобальной экономики.
Благодаря сплоченности и трудолюбию нашего народа мы достигли огромных успехов. Однако на этом останавливаться нельзя», сказал Президент.
Глава государства также заверил, что государство реализует поистине масштабные системные преобразования, чтобы превратить Казахстан в процветающую и прогрессивную страну.
«Сейчас не время для самоуспокоения. Растет мировая и региональная конкуренция. Для того, чтобы превратить Казахстан в процветающую и прогрессивную страну, мы реализуем поистине масштабные системные преобразования.
Эта работа уже приносит ощутимые результаты. Например, за последние два года рост обрабатывающей промышленности превысил 6%. По данным Правительства, в прошлом году было открыто 190 предприятий, на которых занято свыше 22 тысяч человек.
В 2025 году в сельскохозяйственной отрасли запущено 250 предприятий. Из государственного бюджета выделено более 1 трлн тенге на поддержку АПК. Столь мощной помощи аграрии не получали за все годы независимости.
Однако нам предстоит повысить эффективность сельского хозяйства. Требуется увеличить стоимость производимой продукции отрасли.
В этом году реализуется 222 проекта по модернизации и строительству водохозяйственных объектов. Проводится реконструкция 37 тепловых электростанций. Также планируется ввести в строй новые ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. В текущем году будет модернизировано 440 подстанций и более 17 тысяч километров электросетей.
В прошлом году было построено и отремонтировано 1500 километров железных дорог. Это также является рекордным показателем. В текущем году будет проложено и введено в эксплуатацию более 3700 километров новых железнодорожных путей.
Что касается автомобильных дорог, то в прошлом году ремонтные работы охватили в общей сложности 13 тысяч километров, в том числе 3 тысячи километров дорог местного значения.
В этом году будет модернизировано еще 2300 километров местных дорог. В ближайшие три года в соответствие с нормативными требованиями будет приведено 32 тысячи километров трасс.
Дороги – это вопрос исключительного стратегического значения. Очевидно, что наличие качественных дорог позволяет населению улучшать свой быт и развивать бизнес.
Однако мы должны достичь еще более впечатляющих результатов. Глубоко убежден, что новая Конституция страны откроет новые горизонты для масштабных свершений и уверенного роста. Я искренне в это верю», отметил Глава государства.
