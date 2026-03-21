«Несмотря на вызовы, преодолевая все трудности, мы уверенно движемся вперед.

В прошлом году рост экономики страны составил 6,5%. Объем валового внутреннего продукта достиг 306 млрд долларов, при этом показатель на душу населения впервые преодолел отметку в 15 тысяч долларов. Это рекордный показатель для стран СНГ.

Золотовалютные резервы страны оцениваются в 74 млрд долларов. Текущие показатели стали беспрецедентными за всю историю нашей Независимости.

На Казахстан приходится 69% чистых иностранных инвестиций, привлеченных в страны Центральной Азии.Сегодня вклад малого и среднего бизнеса в национальную экономику составляет 40%. Средняя продолжительность жизни казахстанцев достигла 75,9 года.

В этом году Казахстан войдет в топ-50 крупнейших экономик мира. Согласно данным МВФ, ожидается, что наша страна войдет в число 25 государств мира, вносящих наибольший вклад в развитие глобальной экономики.

Благодаря сплоченности и трудолюбию нашего народа мы достигли огромных успехов. Однако на этом останавливаться нельзя», сказал Президент.