По итогам января–марта 2026 года рост экономики Жамбылской области составил 18,4%. Об этом на расширенном заседании акимата сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Сандугаш Абдралиева, передает BAQ.KZ.

Заседание прошло под председательством первого заместителя акима области Нуржана Календерова.

Основной вклад в рост экономики обеспечили промышленность (17,6%), сельское хозяйство (1,9%), строительство (52,7%), торговля (3,6%), транспорт (18,3%) и связь (2,2%).

Объём промышленного производства составил 355,5 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности, доля которой в общей структуре достигает 63,9%, произведено продукции на 227 млрд тенге. По этому показателю регион вошёл в пятёрку лучших по стране.

В сельском хозяйстве произведено продукции на 45,6 млрд тенге, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство мяса в живом весе увеличилось на 1,4%, молока — на 1,8%, яиц — на 34,2%. Также отмечен рост поголовья: крупного рогатого скота — на 2,8%, овец — на 4,4%, лошадей — на 13,6%, птицы — на 10,7%.

Объём инвестиций в основной капитал составил 218,1 млрд тенге. По темпам роста регион занял первое место среди областей республики. Из них 214,3 млрд тенге составили частные инвестиции, доля которых превысила 98%.

В строительной отрасли выполнено работ на сумму 60,7 млрд тенге, рост составил 52,7%. По этому показателю область заняла второе место в стране. За отчётный период введено в эксплуатацию 150,4 тыс. кв. метров жилья.

В 2026 году на жилищное строительство предусмотрено 14,9 млрд тенге. В настоящее время ведётся строительство 66 жилых домов на 2 941 квартиру, до конца года планируется завершить 35 домов на 1 685 квартир. Кроме того, за счёт республиканского бюджета будет приобретено 350 квартир на сумму 4,9 млрд тенге для социально уязвимых категорий населения.

Объём розничного товарооборота составил 229,3 млрд тенге. Услуги транспорта увеличились на 18,3%: объём грузоперевозок вырос в 1,5 раза, пассажирооборот — на 25,5%.

На заседании также с докладом об исполнении бюджета выступил руководитель управления финансов Батырхан Акек.

Первый заместитель акима области подчеркнул необходимость полного и качественного исполнения всех запланированных показателей на 2026 год и дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.