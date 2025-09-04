С 2021 года Казахстан последовательно реализует масштабную цифровую трансформацию, а в 2025 году эта работа получила новый импульс после Послания Президента Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм". Глава государства подчеркнул: "Казахстану необходимо укреплять достигнутые результаты в этой сфере, активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу “электронного правительства”", поручив Правительству и акиматам активизировать работу в этом направлении.

В ответ были усилены меры по внедрению цифровых решений как ключевого инструмента ускорения экономического роста. Цифровизация позволила вывести из теневой экономики более 28 млрд тенге, сэкономить 13 млрд бюджетных средств, а общий эффект составил 51,3 млрд тенге. Сроки оказания госуслуг сократились в 20 раз, а административные и коррупционные барьеры — значительно снизились. В стране внедряется платформенная модель управления, где упор сделан на автоматизацию, прозрачность и проактивные сервисы. Работает Центр поддержки цифрового правительства, реинжиниринг бизнес-процессов проводится совместно с Офисом цифрового правительства.

"Сегодня Казахстан занимает 24-е место среди 193 стран мира по уровню цифровизации и входит в десятку лидеров по индексу онлайн-услуг. Уже 92% государственных услуг доступны онлайн", - отметил министр цифрового развития Жаслан Мадиев.

Цифровизация заметно упростила доступ к госуслугам. Электронные медсправки и больничные исключили бумажный документооборот, позволив сэкономить 450 млн тенге и сократить теневую экономику на 7,5 млрд. Телемедицина охватила 1,5 млн консультаций, сэкономив населению свыше 13 млрд тенге. Перевод зачисления в детсады и школы в онлайн-формат ускорил процесс в несколько раз. Переход ребёнка из одной школы в другую теперь занимает один день вместо пяти. Повышение квалификации педагогов и приём в колледжи тоже стали цифровыми: обработка заявок занимает не месяцы, а минуты.

Онлайн-сервис поступления в вузы объединил подачу документов, медобслуживание, воинский учёт и размещение в общежитии. Электронный сертификат ЕНТ обеспечил экономию бюджета в 83 млн тенге и более 300 млн для граждан. С помощью европротокола ДТП аварии фиксируются без полиции, а выплаты ускорились с 40 до 5 дней. Автоматизация исполнительного производства ежегодно экономит 2 млрд тенге. Внедрены видеодоверенности у нотариуса и проект "Социальный кошелёк", отслеживающий бесплатное питание школьников.

"Мы внедряем цифровые решения в социальной сфере. Проект “Социальный кошелек” позволяет отслеживать предоставление бесплатного питания, исключать приписки и эффективнее расходовать бюджетные средства", — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Параллельно развивается направление искусственного интеллекта. "2024–2025 годы стали временем значимых инициатив в сфере ИИ. Утверждена концепция до 2029 года, ведется разработка стратегии развития ИИ и цифровой трансформации, а также законопроекта по искусственному интеллекту", — добавил министр. Казахстан запустил Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, представил крупнейшую казахоязычную языковую модель AlemLLM и ввёл в эксплуатацию первый в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер alem.cloud.

Число IT-компаний превысило 18 тысяч, рост за три года составил 16%. Выручка резидентов Astana Hub достигла 1,2 трлн тенге, экспорт — более 140 млрд тенге. Казахстанские стартапы выходят на мировой рынок через акселерационные программы совместно с Google и Draper University. К 2026 году страна стремится достичь $1 млрд экспорта IT-услуг. Ведётся обучение 100 тысяч специалистов по программе Tech Orda. Кроме того, в ЦА запущена первая программа по обучению госслужащих работе с ИИ — AI Qyzmet.

Развитие телекоммуникаций также идёт ускоренными темпами: интернетом охвачено 93% населения, 71% сёл подключены к ВОЛС, развиваются сети 4G и 5G, внедряется спутниковый интернет.

"До 2026 года к интернету будут подключены более трёх тысяч сёл на год раньше плана. В отдалённых районах подключение будет обеспечено спутниковыми каналами до конца 2027 года", — сообщил Мадиев.

Казахстан также активно развивает блокчейн-экономику и криптоиндустрию. В 2025 году в стране стартовала Solana Economic Zone Kazakhstan — первая в Центральной Азии блокчейн-экономическая зона. Запущены программы Cryptocity, цифровой крипторезерв и трансграничные расчёты в цифровых активах. Продвигается национальный мессенджер Aitu, который получает статус государственной цифровой платформы с интеграцией госуслуг и мерами кибербезопасности.

Казахстан укрепляет свои позиции в мировой цифровой экономике, продвигая инициативы в сферах ИИ, IT, телекоммуникаций, блокчейна и цифровых услуг. Цифровизация становится не просто трендом, а фундаментом устойчивого роста, инновационного развития и технологического суверенитета страны.