Рост МЗП повлияет на требования к мобильным переводам казахстанцев

В Казахстане обсуждается вопрос повышения минимальной заработной платы (МЗП). В связи с этим на вопрос о том, будут ли пересмотрены критерии по мобильным переводам, ответил руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Ерканат Шынберген, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В кулуарах конференции по вопросам налогового администрирования в Астане он отметил, что требования к мобильным переводам напрямую связаны с МЗП.

«У нас показатели привязаны к МЗП. Если минимальная заработная плата будет увеличена, соответственно, мы также пересмотрим эти показатели. В соответствии с Предпринимательским кодексом соответствующие суммы будут поэтапно увеличиваться», – отметил руководитель управления.

По его словам, данные по мобильным переводам предоставляются банками в Комитет государственных доходов в соответствии с чётко установленными критериями. Срок предоставления информации установлен на 15 апреля. В настоящее время данные принимаются и проходят анализ.

«Некоторые банки направили информацию в бумажном виде. Поэтому не вся информация поступила в полном объёме, соответственно, её анализ требует определённого времени», – сказал Ерканат Шынберген.

По данным налоговых органов, данная мера направлена прежде всего на выявление незарегистрированных предпринимателей. Также планируется выявлять лиц, использующих личные банковские карты в предпринимательских целях.

На сегодня по мобильным переводам установлены три основных критерия.

Первый — в течение трёх месяцев подряд на личный счёт должны поступать переводы от 100 разных лиц ежемесячно. При этом учитывается не количество переводов, а именно число уникальных отправителей.

Второй — это требование должно соблюдаться непрерывно в течение трёх месяцев. Если в любом из месяцев показатель ниже, такие случаи не учитываются и данные не передаются.

Третий критерий — общий объём поступлений за три месяца должен превышать 1 миллион 20 тысяч тенге.

Только при одновременном выполнении всех трёх условий банки направляют соответствующую информацию в Комитет государственных доходов.

«После этого мы анализируем эти данные. В первую очередь проверяем, зарегистрировано ли физическое лицо в качестве предпринимателя. Во-вторых, проверяем факты занижения доходов у зарегистрированных предпринимателей. Например, некоторые индивидуальные предприниматели могут не фискализировать доходы, скрывать их через переводы и занижать показатели в декларации», – пояснил он.

По его словам, по выявленным фактам будут приниматься соответствующие меры.