Капитал ломбардов в Казахстане вырос почти на 80%, достигнув 334 миллиардов тенге. Однако вместе с ростом сектора усилился и надзор: Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточает контроль, проверяя происхождение средств и соблюдение законодательства. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

На 1 октября 2025 года в стране зарегистрировано 473 ломбарда, предоставляющих микрокредиты под залог автомобилей, ювелирных изделий, бытовой техники и другого движимого имущества.

Совокупный объём активов ломбардного сектора составил 526,1 миллиарда тенге, увеличившись с начала 2024 года на 174,8 миллиарда тенге или на 50%.

В ведомстве отмечают, что активное развитие рынка обусловлено высоким спросом на краткосрочные микрокредиты и постепенным переходом сектора под государственный надзор. Это, по словам представителей Агентства, позволяет повысить прозрачность операций, защитить потребителей и сократить риски теневой экономики.

Новый надзорный механизм

С 2020 года ломбарды отнесены к числу регулируемых финансовых организаций, деятельность которых подлежит лицензированию и постоянному надзору со стороны АРРФР.

Как пояснили в Агентстве, действующая система контроля охватывает все ключевые этапы — от допуска на рынок до регулярного мониторинга финансовых операций.

"Действующий механизм регулирования и надзора за ломбардами обеспечивает необходимый уровень прозрачности, подотчётности и контроля, соответствующий масштабу и рисковому профилю их деятельности", — сообщили в ведомстве.

Модель регулирования включает:

лицензирование с обязательной проверкой деловой репутации и квалификации руководителей;

представление регуляторной отчётности в установленном формате;

контроль за соблюдением законодательства и применение санкций вплоть до лишения лицензии.

Агентство применяет риск-ориентированный подход: особое внимание уделяется ломбардам с признаками нарушения пруденциальных норм или недостаточной прозрачности источников капитала.

Жёсткие стандарты ответственности

Для повышения доверия клиентов и защиты их прав в сфере микрокредитования утверждён ряд обязательных требований.

Каждый ломбард обязан:

заключать договор микрокредита с полным раскрытием эффективной процентной ставки и графика погашения

обеспечивать надлежащие условия хранения залогового имущества и его возврат после погашения долга

соблюдать установленные сроки хранения невостребованных вещей

уведомлять заёмщика о рисках утраты или повреждения предмета залога

Отметим, минимальный размер уставного капитала ломбарда должен составлять не менее 70 миллионов тенге, а требования к технической и физической безопасности помещений разработаны совместно с Министерством внутренних дел.

"Крупными участниками ломбарда не могут являться лица, имеющие регистрацию или место жительства в офшорных зонах", — подчеркнули в Агентстве.

К руководителям предъявляются строгие квалификационные требования — наличие высшего образования, безупречной деловой репутации и отсутствие негативного опыта управления финансовыми организациями.

Капитализация рынка выросла на 79%

По данным АРРФР, на 1 октября 2025 года совокупный капитал ломбардов достиг 334,1 миллиарда тенге, увеличившись с начала года на 147,7 миллиарда тенге, или на 79%.

Из этой суммы:

56,4 миллиарда тенге (16,9%) — уставный капитал;

273,2 миллиарда тенге (81,8%) — нераспределённая прибыль.

Обязательства ломбардов за тот же период выросли до 192 миллиардов тенге, что на 49% больше, чем годом ранее.

Агентство уточняет, что источники капитала формируются преимущественно за счёт собственных средств и прибыли, а не заёмных ресурсов. При этом проводится оценка легальности происхождения капитала, чтобы исключить использование средств сомнительного происхождения.

58 ломбардов лишены лицензий

С начала 2024 года АРРФР приняло решение о лишении лицензий 58 ломбардов. Причинами стали систематические нарушения законодательства, несоблюдение условий хранения залогового имущества, а также неисполнение обязательств перед заёмщиками.

"Контроль осуществляется через документарные, плановые и внеплановые проверки, а также на основании жалоб граждан. При выявлении нарушений регулятор применяет меры надзорного реагирования — от предписаний до приостановления деятельности и отзыва лицензии", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, все ломбарды обязаны быть подключены к единой информационной системе по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также передавать сведения о клиентах в государственное кредитное бюро в рамках закона "О кредитных бюро".

В Агентстве подчёркивают, что постепенное внедрение новых стандартов позволило вывести сектор из "серой зоны".

Сегодня каждый ломбард обязан вести бухгалтерский учёт, автоматизировать операции и предоставлять клиентам полную информацию о займах, ставках и условиях погашения.