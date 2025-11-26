В Атырауской области сформирована комиссия по борьбе с вредителями после выявленного увеличения численности мышевидных грызунов в населённых пунктах пригородной зоны Атырау и в Махамбетском районе. Об этом сообщили в акимате региона, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным руководителя Атырауской противочумной станции Ларисы Нурмагамбетовой, рост популяции связан с благоприятными условиями для размножения, возникшими вследствие тёплой погоды и прошлогоднего паводка.

"По предварительным данным специалистов, тёплая погода и последствия паводка создали избыточную кормовую базу и условия для активного увеличения численности грызунов", — отметила она.

При этом все результаты лабораторных исследований пойманных грызунов на наличие инфекционных заболеваний остаются отрицательными. Для предотвращения распространения вредителей под председательством заместителя акима области Кайрата Нуртаева создана межведомственная комиссия. В её состав вошли представители противочумной станции, управлений предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и санитарно-эпидемиологической службы, а также акимата Махамбетского района и специализированных дезинфекционных организаций.

В Махамбетском районе уже начаты работы по очистке береговой линии реки Жайык (Урал) на глубину до одного метра и по проведению дератизационных мероприятий. Для этого по поручению заместителя акима из природного резервата "Ақжайық" выделена спецтехника. Населённые пункты, где выявлены очаги, будут полностью обработаны тем же методом. К работам дополнительно привлекут четыре специализированные организации – две в Атырау и две в Махамбетском районе. В городской черте травля вредителей пройдёт по обоим берегам Жайыка, включая зоны рядом с сельскими округами Береке и Кайыршахты.

"Основная цель оперативного штаба – уничтожить очаги концентрации вредителей, сократить их популяцию и полностью предотвратить дальнейшее распространение. Работы должны начаться незамедлительно, чтобы устранить угрозу. Управлению предпринимательства и промышленности поручено организовать дератизацию на крупных предприятиях региона", – отметил заместитель акима области Кайрат Нуртаев.

По информации специалистов, эффект от используемых препаратов ожидается в течение 7–10 дней. В акимате подчёркивают, что применяемые средства безопасны для людей и домашних животных и соответствуют действующим санитарным нормам.