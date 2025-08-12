Во II квартале 2025 года рост реальной заработной платы в Казахстане впервые за десятилетие остановился, следует из данных официальной статистики, передает BAQ.KZ.

Среднемесячная номинальная зарплата в апреле–июне составила 448,6 тыс. тенге, что на 11,3% выше показателя за аналогичный период 2024 года. Однако с учетом инфляции реальный размер оплаты труда не изменился, прервав восьмиквартальный период роста.

Последний раз снижение реальной зарплаты фиксировалось в I квартале 2023 года (–0,6% в годовом выражении). При этом с 2015 года стагнация показателя год к году не наблюдалась ни разу.

По данным аналитиков, больше всего на общий результат повлияло падение заработков в строительстве — на 10,8% в реальном выражении (номинально — 490,2 тыс. тенге). Снижение также зафиксировано в шести других отраслях, включая образование и здравоохранение, где реальные зарплаты сократились на 3,1%, до 373,8 тыс. и 339,6 тыс. тенге соответственно.

Динамика последних лет показывает, что даже в периоды роста темпы были относительно скромными — в среднем +2,5% за год.