Изношенность коммунальной и энергетической инфраструктуры в Казахстане превратилась в системный вызов, который напрямую влияет не только на качество жизни населения, но и на устойчивость экономики. Эксперты предупреждают: без масштабных инвестиций в обновление сетей страну ждёт рост аварийности, дефицит мощностей и риски социального напряжения, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, ответом на накопившиеся проблемы стал Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" ("МЭКС"), рассчитанный на 2025–2029 годы. Он предусматривает не точечные ремонты, а комплексное обновление тепловых, электрических, водопроводных и канализационных сетей. Цель — снизить уровень износа, аварийность и обеспечить бесперебойное предоставление базовых коммунальных услуг.

Согласно параметрам нацпроекта, к 2029 году уровень физического износа должен снизиться:

в теплоснабжении — с 52% до 42%;

в электроснабжении — с 76% до 45%;

в водоснабжении — с 40% до 33%;

в водоотведении — с 56% до 41%.

Также планируется ввод 18,2 тыс. МВт новых энергетических мощностей, модернизация сетей и строительство 45 канализационных очистных сооружений.

Ключевой вопрос — источники финансирования. Международная практика показывает: устойчивое обновление коммунальной инфраструктуры невозможно без продуманной тарифной политики. Организации вроде OECD подчёркивают, что тарифы являются не самоцелью, а инструментом привлечения инвестиций.

Подобный подход реализуется в ряде стран. В Великобритании рост коммунальных тарифов напрямую увязан с инвестиционными программами по обновлению сетей. В США повышение платежей используется для замены изношенных труб и модернизации очистных сооружений, а в Узбекистане тарифная реформа сопровождается компенсациями для уязвимых категорий населения.

Даже в крупных экономиках инфраструктурный дефицит без устойчивого финансирования приводит к кризисам. В США накопленный дефицит инвестиций в водную инфраструктуру оценивается в сотни миллиардов долларов, а в России рост тарифов объясняется масштабными программами модернизации коммунального хозяйства.

В Казахстане власти подчёркивают, что рост тарифов должен сопровождаться адресной социальной поддержкой. В стране уже применяются механизмы компенсаций для социально уязвимых слоёв населения, чтобы смягчить последствия реформ.

Эксперты сходятся во мнении: выбор стоит не между ростом тарифов и сохранением статус-кво, а между управляемой модернизацией сегодня и риском коммунального коллапса в будущем. Несвоевременные решения могут привести к более резкому и социально болезненному росту цен уже в условиях аварий и дефицита ресурсов.