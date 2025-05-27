Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" выразила обеспокоенность резким ростом тарифов на экспортные железнодорожные перевозки, который уже начинает негативно сказываться на работе ключевых отраслей экономики Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

В ходе оперативного совещания с участием представителей бизнеса, КТЖ и государственных органов было обсуждено несоблюдение национальным перевозчиком решения Государственной комиссии о снижении тарифного индекса с 3,0 до 1,0, которое должно было вступить в силу с 19 мая 2025 года. Вместо этого КТЖ ссылается на законодательство о естественных монополиях, утверждая, что изменения применяются не ранее 8 июня.

По мнению представителей бизнеса, такая задержка неприемлема, учитывая уже понесённые ими финансовые потери и риски для рабочих мест. Особенно остро ситуация ощущается в экспортном секторе: за последние годы тарифы на магистральную сеть и локомотивную тягу выросли в несколько раз, значительно превышая инфляционные показатели и подрывая конкурентоспособность казахстанских товаров на зарубежных рынках.

Представители крупных предприятий подтвердили, что рост тарифов привёл к существенному сокращению объёмов экспорта и простоям на производстве. Так, компания "Корпорация Казахмыс" зафиксировала увеличение тарифов на 316%, "Шубарколь Премиум" рассматривает остановку отгрузок, а "Каражыра" сократила экспорт угля на 35%, что способствует замещению казахстанской продукции российскими поставками.

"Мы не можем выполнить контрактные обязательства. Рост тарифа более чем на 140% оказался для нас неожиданным, стоимость перевозки выросла втрое", — отмечают в ТОО "Каражал Оперейтинг".

В связи с этим Национальная палата предпринимателей направила официальное письмо в Министерство национальной экономики с просьбой разъяснить порядок применения решения Государственной комиссии и обеспечить защиту интересов бизнеса.

По результатам переговоров с КТЖ и профильными министерствами ожидается оперативное решение, которое позволит стабилизировать ситуацию и поддержать экспортный потенциал страны.

Рост тарифов на железнодорожные перевозки сегодня становится серьёзным вызовом для экономики Казахстана, требующим срочного внимания и скоординированных действий власти и бизнеса.