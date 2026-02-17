Вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов на брифинге в Правительстве прокомментировал рост цен на продукты, передает BAQ.KZ.

"Я бы не согласился с утверждением о резком росте цен. Мы с Сериком Жумангариным каждую неделю проводим совещание по вопросам роста цен на социально значимые продуктовые товары. По итогам прошлой недели рост составил всего 0,2%. Главный фактор – это сезонность по овощной группе, то есть расходы на хранение овощей, где-то происходит выбраковка, усушка. Это влияет на объемы реализации и цену. Плюс, когда мы говорим о продовольственной инфляции, надо отделять рост цен на СЗПТ и на продовольствие. Вы знаете, у нас по продовольственной инфляции все товары вместе идут по анализу Нацбанка. Соответственно, если условно выросла цена на киви или другие экзотические фрукты, это все тоже дает рост", – сказал вице-министр.

По его словам, с начала года рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,6%. Он пояснил, что удорожание капусты, моркови, картофеля и помидоров носит сезонный характер. В отдельных регионах также отмечался небольшой рост цен на хлеб (0,4%) и муку (0,3%), что он связал, в том числе, с экспортом пшеницы после сбора урожая. По его данным, цена на пшеницу по сравнению с осенью выросла на 10 тыс. тенге, что влияет на итоговую стоимость продукции.

Он подчеркнул, что резкого скачка цен не допустят: причины роста анализируются, а с предприятиями проводится работа. Также он отметил влияние повышения коммунальных тарифов, которое отражается и на расходах бизнеса. При этом, если рост цен вызван объективными факторами, к предприятиям меры применять не будут.

В то же время он указал, что при выявлении наценок из-за посредников будут приниматься жесткие меры. Для этого, по его словам, расширили перечень социально значимых товаров — сейчас в нем 33 позиции, включая, например, рыбу и яблоки, где фиксировался рост цен на полках из-за посреднических цепочек. Также он сообщил, что обычно покупает продукты в магазине у дома.