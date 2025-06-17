Годовая инфляция в Казахстане по итогам мая 2025 года составила 11,3%, ускорившись по сравнению с апрелем (10,7%), сообщается в официальной статистике Нацбанка. Рост зафиксирован в 16 регионах страны, в 3 — напротив, инфляция замедлилась, в одном регионе уровень остался прежним, передаёт BAQ.KZ.

Наибольший уровень инфляции наблюдается в Алматы — 13,0%, что делает мегаполис лидером по росту цен среди всех регионов.

Продовольственные товары подорожали на 9,6% в годовом выражении (в апреле — 8,5%). Максимальный рост этой категории зафиксирован в Акмолинской области (11,4%), а наименьший — в Алматы (8,0%).

Непродовольственные товары подорожали на 9,0% (против 8,9% в апреле). Самый заметный рост цен на эту группу наблюдался в Туркестанской области — 14,2%. Самые низкие темпы зафиксированы в Павлодарской области — 5,4%.

Стоимость платных услуг в мае выросла на 16,0% в годовом выражении. Особенно заметен рост в Алматы — 22,5%, что значительно превышает среднереспубликанский уровень. Для сравнения, в Алматинской области этот показатель составил 11,3%.

Месячная инфляция по стране в мае составила 0,9%.