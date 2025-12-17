В Казахстане по итогам января-ноября 2025 года введено в эксплуатацию 16,9 млн кв. метров жилья, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков на заседании Правительства.

По его словам, на текущий год плановый показатель по вводу жилья установлен на уровне 19,2 млн кв. метров. Положительная динамика отмечена в 17 регионах страны. Наибольший рост объёмов ввода жилья зафиксирован в Карагандинской и Алматинской областях, а также в области Жетысу.

Вместе с тем в ряде регионов показатели снизились. Отрицательная динамика зарегистрирована в Абайской, Атырауской и Мангистауской областях.