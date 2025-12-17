  • 17 Декабря, 10:24

Рост ввода жилья зафиксирован в 17 регионах Казахстана

В Казахстане по итогам января-ноября 2025 года введено в эксплуатацию 16,9 млн кв. метров жилья, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков на заседании Правительства.

По его словам, на текущий год плановый показатель по вводу жилья установлен на уровне 19,2 млн кв. метров. Положительная динамика отмечена в 17 регионах страны. Наибольший рост объёмов ввода жилья зафиксирован в Карагандинской и Алматинской областях, а также в области Жетысу.

Вместе с тем в ряде регионов показатели снизились. Отрицательная динамика зарегистрирована в Абайской, Атырауской и Мангистауской областях.

"В Мангистауской области снижение на 54,1% обусловлено отсутствием в Генеральном плане города Актау земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, а также удорожанием строительных материалов. Дополнительная нагрузка на инженерную инфраструктуру также замедлила темпы реализации проектов в регионе. К примеру, в области Абай снижение на 32,6% связано с введённым мораторием на выдачу технических условий на подключение к системам отопления, в результате чего отсутствуют проекты по многоквартирным жилым домам. Также незначительное снижение зафиксировано и в Атырауской области. Снижение на 0,7% связано с неподписанием акта ввода в эксплуатацию одного многоквартирного жилого дома в Кызылкогинском район", — сообщил Олжас Сапарбеков.

