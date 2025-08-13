Рост ВВП достиг выше 6,3% — Жумангарин
Основными драйверами роста являются транспорт и строительство
По итогам января-июля 2025 года экономический рост достиг 6,3%, сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что Глава государства поставил амбициозную задачу по удвоению ВВП к 2029 году. По итогам 2024 года в этом направлении был достигнут целевой показатель.
"Работа в этом направлении продолжается, в частности, за счет стимулирования инвестиций, повышения производительности и расширения несырьевого сектора экономики. По итогам января-июля текущего года экономический рост достиг 6,3%. Рост в реальном секторе составил 8,3%. Производство услуг выросло на 5,2%", - сообщил Серик Жумангарин
Основными драйверами являются транспорт (+22,5%), строительство (+18,5%) и торговля (+8,6%). В горнодобывающей промышленности продолжался рост (+8,5%), в обрабатывающем секторе также хорошие показатели (+6,1%).
