Рост ВВП достиг выше 6,3% — Жумангарин

Основными драйверами роста являются транспорт и строительство

Сегодня, 15:02
Фото: BAQ.KZ

По итогам января-июля 2025 года экономический рост достиг 6,3%, сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что Глава государства  поставил амбициозную задачу по удвоению ВВП к 2029 году.  По итогам 2024 года в этом направлении был достигнут целевой показатель.

"Работа в этом направлении продолжается, в частности, за счет стимулирования инвестиций, повышения производительности и расширения несырьевого сектора экономики. По итогам января-июля текущего года экономический рост достиг 6,3%. Рост в реальном секторе составил 8,3%. Производство услуг выросло на 5,2%", - сообщил Серик Жумангарин

Основными драйверами являются транспорт (+22,5%), строительство (+18,5%) и торговля (+8,6%). В горнодобывающей промышленности продолжался рост (+8,5%), в обрабатывающем секторе также хорошие показатели (+6,1%).

