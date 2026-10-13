Рост ВВП Казахстана в реальном выражении составил 4,1%

Экономика Казахстана в первом полугодии 2026 года выросла на 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем ВВП за январь–июнь составил 71,2 трлн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Самые высокие темпы роста экономики среди регионов показала область Ұлытау — 15,3%. Далее идут Туркестанская область — 13,3% и Северо-Казахстанская — 11,4%.

При этом наибольшая часть экономики страны по-прежнему сосредоточена в крупнейших городах и нефтедобывающем регионе.

На Алматы приходится 20,2% всего ВВП Казахстана, на Астану — 12,5%, на Атыраускую область — 11,7%. Таким образом, только эти три региона формируют более 44% экономики страны.

Наибольший вклад непосредственно в рост ВВП также внесли Алматы — 0,68 процентного пункта, Астана — 0,62 п.п. и Алматинская область — 0,47 п.п.

Иными словами, Ұлытау, Туркестанская и Северо-Казахстанская области растут быстрее остальных в процентном выражении, но основной вклад в экономику и ее общий рост продолжают обеспечивать крупнейшие экономические центры страны.