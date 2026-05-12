Рост ВВП на 3,6% отражает реальные процессы в экономике — экономист

По данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан, по итогам января–апреля 2026 года экономика Казахстана выросла на 3,6%. Рост обеспечили в том числе обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, торговля и другие несырьевые отрасли. Насколько эти показатели отражают реальное состояние экономики и можно ли уже говорить о структурных изменениях, рассказал экономист Расул Рысмамбетов в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

По его словам, текущие показатели выглядят реалистично и соответствуют происходящим процессам в стране.

"Показатель в 3,6% - вполне хороший и реалистичный. Это не 10–15%, которые могли бы вызывать вопросы. Я считаю, эти цифры отражают реальное состояние экономики. Во многом это результат активных государственных инвестиций в строительство и поддержки бизнеса через субсидии", - заявил экономист Расул Рысмамбетов.

Эксперт отметил, что позитивные изменения особенно заметны в регионах, где запускаются новые производства и восстанавливаются старые предприятия.

"Активно идет строительство, вкладываются средства в транспорт, развивается переработка. В регионах уже появляются новые предприятия, восстанавливаются старые заводы. Но говорить о полноценном структурном изменении экономики пока рано. Для этого похожий рост несырьевых отраслей должен сохраняться еще как минимум два года", - говорит экономист.

По оценке Рысмамбетова, избавление от сырьевой зависимости остается долгосрочной задачей.

"Вряд ли мы сможем сказать, что избавились от сырьевой зависимости в ближайшее время. На это потребуется как минимум десять, а возможно, и пятнадцать лет. Но определенный позитив в структуре роста уже есть", - отметил он.

При этом, по мнению экономиста, наибольший потенциал для долгосрочного роста сегодня имеют переработка, производство стройматериалов, продуктов питания и легкая промышленность.

"Когда мы перестанем в основном экспортировать сырье и начнем перерабатывать его внутри страны в два-три передела - из меди, железа, золота, сельхозсырья - тогда можно будет говорить о значительных структурных изменениях в экономике Казахстана", - подчеркнул Рысмамбетов.

Таким образом, текущая динамика показывает позитивные изменения в структуре экономики, однако устойчивый разворот в сторону несырьевой модели, по мнению эксперта, потребует еще нескольких лет последовательной промышленной политики.