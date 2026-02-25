Рост заболеваемости корью зафиксирован в Мангистауской области в 2025 году, передает BAQ.KZ. На заседании акимата также обсуждены санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, обеспечение продовольственной безопасности и развитие инфраструктуры в сфере спорта.

В ходе совещания рассмотрена текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка и ход вакцинации в области. В 2025 году зафиксирован рост острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, кори и кишечных инфекций. По итогам 2025 года выявлено 174 случая подозрения на корь, из которых 81 подтверждён лабораторно.

Руководитель областного управления здравоохранения Бекболат Избасаров сообщил, что в регионе имеется 341 койко-место для инфекционных больных, а в медицинских организациях работают мобильные группы и пункты вакцинации. Уровень охвата плановой вакцинацией составляет 85%. Низкие показатели зафиксированы в городе Актау и ряде районов. Запасы вакцины достаточны, для усиления вакцинации проводится разъяснительная работа среди населения и обход домов.

Нурдаулет Килыбай выразил обеспокоенность санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе и подчеркнул важность активизации работы в этом направлении.