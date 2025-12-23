Постановлением Правительства Республики Казахстан Коняшкин Ростислав Анатольевич назначен на должность первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития, передаёт BAQ.KZ.

Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, а также Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации. В разные годы работал консультантом проектов АО "Интергаз Центральная Азия" и АО "Казтрансгаз", занимал различные должности в АО "Astana Innovations", был главным и проектным менеджером в структурах, связанных с развитием электронного обучения и государственных услуг.

В 2017–2019 годах работал проектным менеджером по ИТ-направлению в центральном аппарате АО "Транстелеком", в 2019–2020 годах возглавлял проектный офис ТОО "Tengri Lab".

В 2020–2021 годах занимал должность заместителя председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК. С 2021 по 2024 год был председателем Правления АО "Национальные информационные технологии".

В 2024–2025 годах Коняшкин занимал пост вице-министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК. С октября 2025 года работал вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития, а теперь назначен первым вице-министром ведомства.