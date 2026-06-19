Рождаемость в Казахстане упала до минимума за 20 лет
По итогам первого квартала 2026 года в стране родились 74,1 тысячи детей — это самый низкий показатель за последние 20 лет. Самый высокий уровень рождаемости сохраняется в Туркестанской области, самый низкий — в Северо-Казахстанской.
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В Казахстане продолжается снижение рождаемости. По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2026 года в стране родились 74,1 тысячи детей, что на 4,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает BAQ.kz со ссылкой на finprom.
Текущий показатель стал самым низким для первого квартала за последние два десятилетия. Для сравнения, в начале 2021 года в Казахстане родились более 100 тысяч детей. Таким образом, за пять лет число новорожденных сократилось более чем на четверть.
Снижение затронуло как города, так и сельскую местность. В городах количество родившихся уменьшилось на 2,3%, а в селах спад оказался более заметным – 7,2%.
Лидером по числу новорожденных остается Туркестанская область, где за три месяца родились 10,4 тысячи детей. Далее следуют Алматы (7,2 тысячи), Шымкент (6,3 тысячи), Алматинская область и Астана (по 6,2 тысячи).
В то же время самые низкие показатели зафиксированы в области Улытау, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях.
Если учитывать не абсолютное число новорожденных, а коэффициент рождаемости на тысячу жителей, ситуация выглядит еще показательнее. Самый высокий коэффициент зарегистрирован в Туркестанской области – 19,75 на тысячу человек. В числе лидеров также Мангистауская область и Шымкент.
Худшие показатели отмечены в Северо-Казахстанской области – всего 8,39 рождения на тысячу жителей. За ней следуют Костанайская и Восточно-Казахстанская области.
Эксперты отмечают, что снижение рождаемости – не только казахстанская проблема, а часть глобального тренда. На показатели влияют урбанизация, рост уровня образования, изменение семейных моделей, занятость женщин и увеличение расходов на воспитание детей.
При этом Казахстан по-прежнему сохраняет сравнительно высокий уровень рождаемости по мировым меркам. По данным международных организаций, в среднем на одну женщину в стране приходится около трех детей, тогда как мировой показатель составляет примерно 2,2.
Специалисты считают, что государству и регионам необходимо учитывать новую демографическую реальность при планировании социальной инфраструктуры, строительства школ, детских садов, жилья и создания рабочих мест.
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