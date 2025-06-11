Мир оказался на пороге исторического сдвига: глобальные показатели рождаемости достигли рекордно низкого уровня, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily. Об этом говорится в новом докладе Фонда ООН в области народонаселения. Исполнительный директор фонда Наталия Канем заявила, что планета вступила в фазу масштабного демографического спада, который уже сегодня ощущается как глубокий кризис. Причина - не в отказе от семьи как таковой, а в том, что миллионы людей во всём мире просто не могут позволить себе ту жизнь, о которой мечтают.

Результаты крупного международного опроса, проведённого ООН в 14 странах, включая США, Индию, Бразилию, Германию, Мексику и Индонезию, показали: каждый пятый участник признался, что не может иметь столько детей, сколько хотел бы. Причины варьируются от банальных — финансовые трудности и высокая стоимость жизни - до структурных и политических: отсутствие социальной поддержки, сложности совмещения работы и семьи, особенно для женщин, неэффективные меры государственной демографической политики, ухудшение здоровья и политическая нестабильность.

Особенно остро тревожные тенденции проявляются в развитых странах. Европа и Япония, по прогнозам ООН, уже к 2050 году столкнутся с сокращением численности населения. В то же время рост мирового населения продолжится ещё около 90 лет - главным образом за счёт более высокой рождаемости в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Однако и этот прирост в будущем сменится спадом, сигнализируя о начале нового глобального демографического цикла.

ООН призывает правительства мира обратить внимание на глубинные причины нежелания или невозможности людей создавать семьи: от социального давления и экономических реалий до отсутствия системной поддержки родительства. Мир, по словам экспертов, переживает не просто демографические изменения, а цивилизационный сдвиг, который требует новых решений и смелой политики.