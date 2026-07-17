Розовое озеро Кобейтұз закроют для туристов

Озеро Көбейтұз, известное своим необычным розовым цветом воды, получит статус особо охраняемой природной территории. Такое поручение дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.

Для защиты уникальной экосистемы планируется расширить границы Буйратауского государственного национального природного парка, включив в его состав акваторию озера.

Одновременно акимат Акмолинской области приступает к благоустройству территории. На берегу появятся смотровая площадка и парковка, что позволит туристам наблюдать за природным феноменом и фотографировать его без ущерба для экосистемы.

В акимате отметили, что Көбейтұз уже стал одной из природных визитных карточек региона. Основная задача – создать условия для безопасного посещения озера, сохранив его в первозданном виде для будущих поколений.

На время проведения работ доступ к озеру будет временно ограничен. Посетителям запретят приближаться к береговой линии ближе установленной зоны. Для контроля соблюдения ограничений на подъездах к озеру организуют круглосуточные посты, а патрулирование будут осуществлять сотрудники полиции совместно с уполномоченными органами.

Кроме того, ранее специалисты управления природных ресурсов Акмолинской области исследовали гидрохимический состав воды. Анализы выявили превышение предельно допустимых концентраций ряда веществ, в том числе аммонийного азота, аммиака, хлоридов, мышьяка и сульфатов. В связи с этим купание в озере и сбор соли с его берегов запрещены.

Власти призвали жителей и туристов соблюдать природоохранные требования и бережно относиться к уникальному природному объекту.

Озеро Көбейтұз расположено примерно в 160 километрах от Астаны и известно своим розовым оттенком воды, который появляется благодаря особенностям соленого водоема и микроорганизмам. В последние годы оно стало одной из самых популярных природных достопримечательностей Казахстана, ежегодно привлекая тысячи туристов.