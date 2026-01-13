Жители нескольких районов Восточно-Казахстанской области 12 января обратили внимание на изменение цвета снега. Сообщения и фотографии необычного природного явления активно распространялись в социальных сетях, передает BAQ.KZ со ссылкой на YK-news.kz.

После появления информации специалисты департамента экологии ВКО выехали на места для отбора проб снежного покрова и проведения лабораторных исследований. По словам очевидцев, необычный оттенок снега был зафиксирован сразу в ряде населённых пунктов, включая Глубокое, Ушановское, Степное, Белоусовку, Предгорное, Верхнеберезовское, Первомайское и Риддер. В отдельных сёлах, в частности в Верх-Убе и посёлке Мирном, снег приобрёл розоватый оттенок.

По итогам первичных проверок превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было. В департаменте экологии пояснили, что изменение цвета, вероятнее всего, связано с природными факторами.

Как сообщили специалисты, по предварительной оценке, причиной могли стать пылевые и песчаные частицы, перенесённые воздушными потоками. По данным РГП "Казгидромет", в период с 10 по 11 января в регионе наблюдался северо-западный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, что могло привести к осаждению взвешенных частиц на снежный покров.

В настоящее время специалисты продолжают мониторинг ситуации, окончательные выводы будут сделаны после завершения лабораторного анализа.